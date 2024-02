Hakenkreuz an der Tafel Rechtsextremer Vorfall im Potsdamer Humboldt-Gymnasium

Am Humboldt-Gymnasium in der Heinrich-Mann-Allee hat es einen rechtsextremen Vorfall gegeben. Wie Zeugen aus dem Umfeld der Schule den PNN bestätigten, habe eine Lehrerin bereits am Montag eine böse Überraschung erlebt: Als sie die Tafel in einem Klassenzimmer öffnete, waren dort ein Hakenkreuz und weitere rechtsextreme Inhalte zu sehen. „Die Schule geht wohl davon aus, dass das am Tag der offenen Tür vergangenen Samstag stattgefunden hat und wahrscheinlich nicht Schüler des Humboldt Gymnasiums dafür verantwortlich sind“, hieß es gegenüber den PNN weiter.