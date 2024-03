Haltestelle verlegt Bauarbeiten am Potsdamer Platz der Einheit

Aufgrund von Bauarbeiten nahe der Haltestelle Platz der Einheit/West in Höhe der Wilhelmgalerie müssen die Buslinien 603, 605, 638, 692 sowie die Nachtbuslinien N14, N15, N16 und N17 ab dem kommenden Montag, 11. März, bis voraussichtlich Donnerstag, 28. März, umgeleitet werden. Dabei wird eine Ersatzhaltestelle in der Straße Platz der Einheit mit der Bezeichnung Platz der Einheit/Ost eingerichtet.

Die Linien 605, 638, N14, N15 und N17 verkehren in Richtung Potsdam Nord und Potsdam West ab der Haltestelle Alter Markt/Landtag über Friedrich-Ebert-Straße, Am Kanal, Straße Platz der Einheit und Charlottenstraße. Auch die Linie 603 verkehrt in Richtung Höhenstraße ab der Ersatzhaltestelle Platz der Einheit/Ost. In der Gegenrichtung verkehren alle Linien auf den gewohnten Strecken.