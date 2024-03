Tagesspiegel Plus Hans-Jürgen Scharfenberg gründet in Potsdam neues Bündnis : Wagenknecht-nahe Initiative tritt zur Kommunalwahl an

Die neue Wählerinitiative „Bündnis für Vernunft und Gerechtigkeit“ will ins Stadtparlament einziehen. Sie sei mit dem „Bündnis Sahra Wagenknecht eng verbunden“. Dabei sind auch Ex-SPD-Mitglieder.