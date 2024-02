Havel tritt über die Ufer Hochwasser im Park Babelsberg

Der Deutsche Wetterdienst erwartet einen Allzeitrekord: Noch nie habe es in einem Winter so viel geregnet. Das Wasser sorgt nach fünf Dürrejahren endlich wieder für Feuchtigkeit auch in tieferen Schichten, aber zudem für Schäden und Sorgen in der Landwirtschaft. Im Bereich des Babelsberger Parks ist die Havel über die Ufer getreten und hat Wiesen teilweise geflutet.