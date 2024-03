Aus finanziellen Gründen Potsdams Stadtbibliothek öffnet nun wohl doch nicht am Sonntag

Die Stadt- und Landesbibliothek Potsdam wird am Sonntag zunächst weiter geschlossen bleiben. Die Fraktion Die Andere hatte angeregt, die 120.000 Euro Fördermittel der Medienveranstaltung M100 für eine Sonntagsöffnung umzuwidmen. Auch nicht verwendetes Geld für ein Jugendförderprojekt waren als Deckungsquelle im Finanzausschuss im Gespräch und wurde dort auch so beschlossen, mit den Stimmen von SPD und Linken. Nun stimmten acht der zwölf Stadtverordneten im Hauptausschuss am Mittwoch gegen letztere Idee und damit gegen die Sonntagsöffnung.

Keine Gelder für Sonntagsöffnung

Der Jugend- und Kulturbeigeordnete Walid Hafezi (Grüne) hatte zuvor bemerkt: Zwar gäbe es besagte Mittel im Haushalt, doch „wir brauchen jeden Cent im Haushalt, um die pflichtigen Aufgaben finanzieren zu können.“ Insbesondere im Bereich Hilfen für Erziehung und Kitas. Finanzbeigeordneter Burkhard Exner (SPD) verwies darauf, dass im Jugendamtsbereich, wie im Vorjahr, mit Mehrkosten gerechnet wird. Voraussichtlich im einstelligen Millionenbereich.

Zudem wäre eine Finanzierung nur für ein Jahr gesichert, ab dem halbjährlichen Vorlauf bis zur Umsetzung. Für Hafezis Appell einer nachhaltigen, aber eben nicht sofortigen Lösung sprachen sich die Grünen, CDU und SPD aus. Die Enttäuschung, wenn die Sonntagsöffnungszeiten wieder abgeschafft würden, wäre ein Bumerang, so Sarah Zalfen (SPD). Hafezi nannte es ein fatales Signal in die Stadtgesellschaft.

Daher wird es vorerst keine schnellen Sonntagsöffnungszeiten geben – es sei denn, in der Stadtverordnetenversammlung am 10. April findet sich doch noch eine Mehrheit. Gerade für Kinder und Jugendliche sei eine offene Bibliothek am Sonntag ein großer Gewinn, hatten Befürworter der Ideen in den vergangenen Monaten mehrfach argumentiert.