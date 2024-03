Jugendpaket im Finanzausschuss beschlossen Potsdams Stadtbibliothek bald auch sonntags geöffnet?

Trotz Geldsorgen haben Potsdams Stadtverordnete im Finanzausschuss mögliche Lösungen für zwei Dauerthemen im Kinder- und Jugendbereich beschlossen. Mit knapper Mehrheit und etwas überraschend beschlossen wurde am Mittwoch eine SPD-Initiative, die vorsieht, dass die Stadt- und Landesbibliothek künftig auch sonntags geöffnet hat. Das Votum erfolgte gegen die Empfehlung von Kämmerer Burkhard Exner (SPD). Ferner beschlossen ist ein Finanzierungskonzept für ein Investitionsprogramm für Kinder- und Jugendfreizeitflächen. Nun muss in beiden Fällen noch die Stadtverordnetenversammlung am 10. April ihren Segen geben.