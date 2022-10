„Ich bin einfach traurig“ Barberini-Mäzen Hasso Plattner zur Attacke auf Monet-Gemälde in Potsdam

Nach der Attacke auf ein wertvolles Gemälde des französischen Impressionisten Claude Monet am Sonntag im Potsdamer Museum Barberini wird das Haus zunächst nicht mehr für Besucher öffnen. „Ab morgen ist das Museum für den Rest der Woche geschlossen. Wir werden in dieser Zeit überlegen, wie wir die Sicherheit erhöhen können“, sagte Kunstmäzen und SAP-Mitgründer Hasso Plattner, der das Barberini erbauen ließ und mit seiner Stiftung betreibt, am Montag exklusiv den Potsdamer Neuesten Nachrichten und dem Tagesspiegel.

