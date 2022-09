„Ich will, dass Sanssouci kostenfrei ist“ Potsdams Oberbürgermeister über den Park-Konflikt

Herr Schubert, nach dem Hin und Her zu Millionenzahlungen der Stadt Potsdam an die Schlösserstiftung der vergangenen Tage: Was ist jetzt Ihre Position?

Meine Position war und ist seit Jahren gleich. Ich will, dass die Potsdamerinnen und Potsdamer den Schlosspark Sanssouci kostenlos nutzen können, so wie es immer war. Neuerdings scheint es aber mehrere Wege zu geben, dieses Ziel zu erreichen.

