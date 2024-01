In der Potsdamer Jägervorstadt Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

In der Potsdamer Jägervorstadt ist am Mittwochmorgen ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Wie es gegen 9.15 Uhr zu dem Unfall in der Pappelallee/Ecke Schlegelstraße kam, ist nach Polizeiangaben noch unklar.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kamen sich der 66-jährige Radfahrer und der 24 Jahre alte Autofahrer entgegen. Rettungskräfte brachten den Radler nach einer ersten Behandlung ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Ablauf des Unfalls laufen.