Potsdamer Inselcafé vor Neustart Was Hassan Khcheich auf der schönsten Terrasse der Stadt vorhat

Gerade noch rechtzeitig, um den ausklingenden Sommer und einen hoffentlich goldenen Herbst zu nutzen, will Hassan Khcheich das Inselcafé auf der Freundschaftsinsel mit Blick auf die Alte Fahrt wiedereröffnen. Der Gastronom von der Cuhibar am Luisenplatz hat vom Kommunalen Immobilienservice Potsdam (KIS) den Zuschlag für das Objekt bekommen. Es stand seit Dezember leer.

Das ist die schönste und größte Terrasse der Stadt mit der unglaublichsten Aussicht. Hassan Khcheich, neuer Betreiber des Inselcafés

„Ich bin mir des Risikos bewusst, in einem Objekt, das nicht unbedingt für den Ganzjahresbetrieb erbaut wurde, am 1. September zu starten“, bekennt Khcheich. Bereits 2018 hatte er sich hier als Pächter beworben, weil ihn das 910 Quadratmeter große denkmalgeschützte Objekt fasziniert. „Schauen Sie sich um: Das ist mit ihren 600 Quadratmeter die größte und schönste Terrasse der Stadt mit der unglaublichsten Aussicht“, gestikuliert er begeistert.

Mitte August ist noch schwer vorstellbar, dass aus dem an ein Möbellager erinnernden Gastraum ein freundliches Restaurant wird. Küche und Tresen fehlen. Es gibt viel zu putzen. Der Raum, in dem zuvor die Eistheke stand, wartet auf den Umbau.

Pizza und Pasta für Familien und Touristen

Dennoch ist der erfahrene Gastronom guter Dinge. Er weiß, dass er von null auf Hundert starten wird. Wahrscheinlich auch nicht von Anfang an mit dem vollen Angebot. Das sei nicht zu schaffen. Aber dennoch im Sinne seines Konzepts für eine italienisch-deutsche Küche. Die soll mit Pizza und Pasta vor allem familienfreundlich sein und die Wünsche der Touristen berücksichtigen. Die erwarten ein gutes, schmackhaftes Essen und wollen schnell weiter, weiß der Neue im Inselcafé.

Umfangreiche Menüs sind da nicht gefragt und entsprechen aus der Sicht des erfahrenen Gastronomen auch nicht dem Geldbeutel vieler Familien, die vom Spielplatz auf der Freundschaftsinsel hierherkommen. Überhaupt will er flexibel agieren und schauen, was die potenziellen Gäste sich wünschen und gut annehmen.

Zur Kaffeezeit stehen neben Eis vier bis fünf Torten und Kuchen auf der Karte. In diesem Jahr wird das Letztere noch zugekauft. In der Saison 2024 sollen sie aus dem eigenen Backofen kommen. Dann kann es auch durchaus sein, dass die Potsdamer und ihre Gäste künftig hier am Wasser frühstücken können. Doch jetzt geht es dem 59-Jährigen erst einmal um einen guten Start am neuen Ort. Auf der Terrasse ist neben dem Service auch Selbstbedienung möglich. Die jetzigen, an einen Strandimbiss erinnernden, Luken sollen auch noch einladender werden.

Das Café startet mit fünf bis sechs Mitarbeitern. Personelle Probleme hat der gebürtige Libanese, der seit 1990 in Potsdam lebt, nicht. Seine vier Söhne stehen bereit, den Vater zu unterstützen. Khcheich ist im Besitz des Ausbilderscheins der Industrie- und Handelskammer und hat seine Jungs selbst ausgebildet. Für potenzielle Azubis, die im kommenden Jahr zum Team stoßen wollen, ist er offen, sagt er.

Da die Außenhaut des Gebäudes wegen des Denkmalschutzes keine Veränderungen erlaubt, also nicht winterfest gemacht werden kann, baut der Neu-Insulaner innen einen kleinen Raum um. Plätze für etwa 30 bis 40 Personen sollen hier entstehen. So kann Khcheich auch bei niedrigen Temperaturen Gäste empfangen. Im bevorstehenden ersten Winter wird der Pächter das Haus zwar regulär schließen. Doch angemeldete Veranstaltungen, wie Familien- oder Firmenfeiern, sollen dann in diesem Raum auch in den Wintermonaten möglich sein, kündigt Hassan Khcheich an.