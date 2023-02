Wegen mangelnder IT-Ausstattung Potsdamer Lenné-Schule schreibt Brandbrief an den Oberbürgermeister

In einem Brandbrief an Potsdams Oberbürgermeister wirft die Schulleitung der Lenné-Schule der Verwaltung vor, die IT-Ausstattung an der Gesamtschule zu vernachlässigen. „Seit Beginn 2018 sind Bedarfsmeldungen der Lenné-Schule lediglich entgegengenommen, aber nur marginal bedient worden“, heißt es in dem Schreiben, das den PNN vorliegt. So habe die Stadt „im ganzen Kalenderjahr 2022 einen verschlissenen Beamer ersetzen und 20 Mäuse liefern“ können. Die IT-Entwicklung an der Schule, so schreibt Schulleiterin Andrea Roßland dieser Zeitung, sei desaströs.

