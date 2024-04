Klimaneutral bis 2035 Energieversorger EWP und Pro Potsdam werben für Wärmewende

Die Landeshauptstadt hat beim Umstieg auf erneuerbare Stromerzeugung noch Nachholbedarf. Bei der Wärmewende, also dem Wechsel zu grüner Wärmeerzeugung, stehen die Planungen des kommunalen Energieversorgers Energie und Wasser Potsdam (EWP) weitgehend, es hängt aber noch an Finanzierungsfragen. Das wurde im Stadtforum Potsdam deutlich. Das bürgerschaftlich organisierte Diskussionsformat hat am Donnerstagabend im Rechenzentrum stattgefunden.