Konflikt in Evangelischer Kirche Angst vor Potsdamer Riesengemeinde

Vor der am Freitag stattfindenden Frühjahrssynode des Potsdamer Kirchenkreises gibt es Bedenken wegen einer möglichen Riesengemeinde. Dabei geht es um Pläne zu einer Fusion aller 16 Potsdamer Gemeinden. Ein Gemeindemitglied, das anonym bleiben möchte, hat sich in dieser Sache an die PNN gewandt: „So kann hoffentlich wenigstens eine Diskussion innerhalb der Stadt angestoßen werden, bevor Fakten geschaffen werden, die für die evangelischen Christen in Potsdam gravierende und sehr negative Folgen hätten.“