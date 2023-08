Lehrermangel in Brandenburg So ist Potsdam für den Schulstart gerüstet

Es ist eine gute Nachricht, zumindest für Potsdamer Familien: Anders als in anderen Landesteilen ist der Lehrermangel in der Landeshauptstadt noch nicht deutlich spürbar. In den mehr als 40 staatlichen Schulen in Potsdam seien insgesamt sieben Vollzeitstellen nicht besetzt, eine seit mehr als einem Jahr. Das teilte eine Sprecherin des Bildungsministeriums nun auf PNN-Anfrage mit.