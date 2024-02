Lesung im Urania-Planetarium Erster Potsdamer Sammelband mit phantastischer Literatur erscheint

Das Urania-Planetarium in der Gutenbergstraße 71/72 lädt am Sonnabend, dem 10. Februar, ab 20 Uhr in der Reihe „Andere Welten“ zu einer Buchpremiere und Lesung ein. Erwartet werden Johanna Gasse, Inga Gögge und der Leipziger Constantin Dupien.

Außerdem feiert an dem Abend der erste Sammelband der 2022 gestarteten Veranstaltungsreihe Premiere. Das Buch versammelt mehr als ein Dutzend Autorinnen und Autoren aus den Genres Fantasy, Science Fiction und Horror, die bereits unter der Planetariumskuppel zu Gast waren.

Moderiert wird der Abend von Tobias Radloff. Der Eintritt kostet 7,50 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Eine Reservierung im Internet auf potsdams-andere-welten.de empfiehlt sich.