Mangel an Schulplätzen im Potsdamer Norden Fahrland und Groß Glienicke fordern schnelle Hilfe

Angesichts fehlender Schulplätze im Potsdamer Norden fordern die Ortsbeiräte in Fahrland und Groß Glienicke nun rasche Hilfe. In zwei fast wortgleichen Anträgen, die in beiden Gremien in den kommenden Wochen beschlossen werden sollen, sind entsprechende Appelle an die Stadtverwaltung formuliert. Sie sprechen sich dafür aus, dass für Schülerinnen und Schüler der nördlichen Ortsteile schnellstmöglich „ein wohnortnahes und alle Bildungsgänge umfassendes Angebot weiterführender Schulen geschaffen wird.“ Zugleich dringen die Ortsbeiräte auf die schnellstmögliche Realisierung der geplanten Gesamtschule im künftigen Stadtteil Krampnitz und des geplanten Gymnasiums in Neu Fahrland, so der Appell.