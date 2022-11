Martinsumzüge in Potsdam Sonne, Mond und Sterne

Mit Lagerfeuer, Laternenbasteln und einem Quiz können Familien beim St. Martinsfest am 11. November im Volkspark feiern. Ab 15 Uhr dürfen Kinder im Remisenpark Leuchten malen und kleben. Um 15.30 Uhr und 16.30 Uhr erzählt Schauspieler Edward Scheuzger in der Jurte im Nomadenland die Geschichte vom heiligen Martin, der der Legende nach seinen Mantel teilte, um einem frierenden Bettler zu helfen. Begleitet wird dies durch ein Quiz. Um 17 Uhr startet der Laternenumzug durch den Park, angeführt von Martin auf einem Pferd. Zum Aufwärmen gibt es Lagerfeuer, Stockbrot und einen Grill. Wer teilnehmen möchte, muss den Parkeintritt bezahlen.

Umzüge der Kirchgemeinden

Zahlreiche Laternenumzüge werden von Potsdamer Kirchengemeinden organisiert. In der Innenstadt wird ökumenisch gefeiert. In Begleitung des evangelischen Bläserchors zieht der Laternenumzug ab 16.30 Uhr von der Nikolaikirche auf dem Alten Markt zur St. Peter und Paul Kirche auf dem Bassinplatz. Auch in Babelsberg findet eine ökumenische Martinsfeier statt. Los geht es um 16.30 Uhr mit Martinsliedern und Posaunenchor auf dem Pfarrhof Sankt Antonius. Dann zieht ein Laternenumzug zum Weberplatz. Dort führen Babelsberger Konfirmand:innen ein Martinsspiel auf.

Um 17 Uhr startet der Martinsumzug durch die Siedlung Eigenheim, Startpunkt ist die Martin-Luther-Kapelle am Försteracker. Ebenfalls um 17 Uhr zieht ein Umzug vom Pfingstgeländer in der Großen Weinmeisterstraße los, begleitet werden die Kinder von Jungbläsern. Die Erlöserkirchgemeinde feiert ab 15.30 Uhr im Heilig-Kreuz-Haus in der Kiezstraße einen Familiengottesdienst mit Lampionumzug zum Thema „Ein Kuchenduft liegt in der Luft - Vom Geben und Teilen“. In der Erlöserkirche in der Nansenstraße findet ab 16 Uhr eine Martinsandacht mit anschließendem Umzug statt. Um 17 Uhr startet der Laternenumzug der evangelischen Kirche Bornim vor der Kirche in der Rückertstraße. Ebenfalls um 17 Uhr startet die Martinsfeier an der Kirche in Groß Glienicke.

Martinsspiel auf der Insel

Auf der Insel Hermannswerder beginnt ab 17 Uhr eine Andacht mit Martinsspiel auf der Wiese hinter dem Haus Hermannswerder 2. Im Anschluss zieht der Laternenumzug an Fährwiese und Wasserturm Richtung Kirche. Organisiert wird das Martinsfest von der Hoffbauerstiftung und der Evangelischen Kita Hermannswerder. In der Einrichtung werden auch Martinshörnchen gebacken, die an die Gäste verteilt werden. Besucher sollten für Kinderpunsch selbst Becher mitbringen.

Die Kita und der Hort Seepferdchen in Marquardt organisieren ebenfalls einen Laternenumzug, allerdings schon am 9. November. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr auf dem Schulhof der Neuen Grundschule in Marquardt.

