Tagesspiegel Plus Mathias Döpfners Villa Schlieffen in Potsdam : Ein Schaudenkmal mit umstrittener Vorgeschichte

Die Sanierung des maroden Bauwerks samt Park am Pfingstberg hat einst Schlagzeilen gemacht. Nun ist das Haus, das an die Zeit des KGB-Städtchens in Potsdam erinnern soll, eröffnet worden.