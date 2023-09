Mehr Grün für Potsdamer Mitte Alter Markt soll aber vorerst steinernes Zentrum bleiben

Das Potsdamer Stadtzentrum soll ergrünen - aber bei weitem nicht so üppig, wie manche es sich wünschen. Die Chefin des verantwortlichen Sanierungsträgers, Sigrun Rabbe, hat am Donnerstagabend die gemeinsam mit dem Landschaftsarchitekturbüro WES überarbeitete „Neugestaltung der Freiflächen im Landtagsumfeld“ dem Potsdamer Gestaltungsrat vorgestellt. Von dem Expertengremium für mehr Qualität in Stadtentwicklung und Architektur gab es überwiegend Zustimmung.