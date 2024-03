„Meilenstein des Sonderbauprogramms“ Wohnbau in der Potsdamer Gluckstraße wird im April bezogen

Weniger als zwei Jahre nach der ersten Ankündigung des Sonderbauprogramms für Potsdam können die ersten Bewohner ihre neue Wohnung beziehen. Der Modulbau mit 21 Wohnungen in der Gluckstraße am Stern ist fertiggestellt. Am Dienstag übergab die kommunale Pro Potsdam der Stadt symbolisch den Schlüssel für das acht Millionen Euro teure Objekt.