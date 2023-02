Millionenlöcher im Potsdamer Etat Wo die Stadt nun sparen will - und wo nicht

Es war eine der zentralen Aussagen von Kämmerer Burkhard Exner (SPD) am Montag, als er den neuen Doppelhaushalt für Potsdam der Presse vorstellte: Trotz der immer größer werdenden Millionenlöcher wird das Rathaus keine Investitionen streichen oder harte Sparrunden fahren. Vielmehr will die Stadt trotz der Schwierigkeiten an strategischen Projekten wie der autoarmen Innenstadt, mehr Vorsorge beim Katastrophenschutz oder der Schaffung eines modernen Verwaltungscampus festhalten.

