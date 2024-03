Millionenschäden an Potsdams Straßen Winter hinterlässt löchrige Fahrbahnen

Die Witterungsschäden an Potsdams Straßen sind enorm: Rund 50 Millionen Euro wären nötig, um die allein in diesem Winter entstandenen Löcher auszubessern, schätzt Anja Reinecke vom Bereich Verkehrsanlagen im Rathaus. Doch das Budget für den Erhalt und Neubau der Anlagen beträgt 2024 gerade einmal 3,6 Millionen Euro. Ein Viertel davon – 900.000 Euro – werden nun in die Sanierung von 410 Metern der Drewitzer Straße investiert. Die Bauvorbereitungen starten Mitte nächster Woche, ab Ende März bis voraussichtlich Ende Juni ist eine Vollsperrung angekündigt.