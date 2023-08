Mit Auto zusammengestoßen Radfahrer flüchtet nach Unfall in Potsdamer Waldstadt

Ein Radfahrer ist am Mittwochmittag in der Potsdamer Waldstadt mit einem Auto zusammengestoßen, dann flüchtete er von der Unfallstelle. Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Straße Am Moosfenn an der Ecke zur Saarmunder Straße zur Kollision.

Den Angaben zufolge wurde der Radfahrer offenbar verletzt, er trug keinen Helm. Nach bisherigen Ermittlungen führte vermutlich ein Vorfahrtsfehler zu dem Unfall. Ob den Radfahrer die Schuld trifft, ist aber unklar.

Die Polizisten suchten in der Umgebung nach dem Mann, konnten ihn aber nicht auffinden. Die Beamten nahmen eine Unfallanzeige auf. Ermittlungen zur Identität des Radfahrers wurden eingeleitet. Erste Hinweise liegen laut der Polizeidirektion West bereits vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.