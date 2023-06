Mit mehr als 1,5 Promille unterwegs Betrunkener Radfahrer stößt in Potsdam mit Auto zusammen

Ein betrunkener Radfahrer ist in der Nacht zu Freitag bei einem Unfall in der Potsdamer Innenstadt leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach fuhr er offenbar an der Ecke Breite Straße/Zeppelinstraße bei Rot über die Straße und stieß daraufhin mit einem Auto zusammen.

Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 19-Jährige mit einem Wert von 1,51 Promille unterwegs war. Auch eine Blutprobe wurde genommen. Aufs Fahrrad durfte sich der Mann nicht mehr schwingen. Die Polizei verbot ihm die Weiterfahrt und nahm eine Anzeige gegen ihn auf.