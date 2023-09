Nach Baustopp an Villa Tummeley Investor muss Schadensersatz an Käufer zahlen

Nach dem Baustopp bei der denkmalgeschützten Villa Tummeley an der Berliner Straße in Potsdam gerät der dortige Investor unter Druck. Es geht um die Schadensersatzklagen von Käufern der einst mit mehr als 13.000 Euro pro Quadratmeter teuersten Wohnflächen der Stadt gegen eine Tochterfirma des Berliner Immobilienentwicklers Sanus AG. Die scheinen nun Aussicht auf Erfolg zu haben. Am Landgericht Potsdam wurde am Dienstag in einem ersten Fall schon zugunsten eines Klägers entschieden.