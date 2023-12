Nach Brand und Wintereinbruch Große Sorge um den alten Landtag

Nach dem Wintereinbruch in Potsdam gerät der desolate Zustand des früheren Landtags auf dem Brauhausberg ins Visier der Stadtpolitik. Die Fraktion „Mitten in Potsdam“ will per Dringlichkeitsantrag erreichen, dass das im Sommer ausgebrannte und unter Denkmalschutz stehende Gebäude wenigstens ein Notdach erhält. Im Ernstfall soll das Denkmalamt dieses Provisorium selbst bauen lassen und dem Eigentümer in Rechnung stellen. Nur so könne gerade der ehemalige Plenarsaal vor dem endgültigen Verfall geschützt werden, teilte Fraktionschef Wieland Niekisch mit.