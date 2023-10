Nach dem Angriff der Hamas Universität Potsdam holt Studierende aus Israel zurück

Drei Studierende der Universität Potsdam, die sich derzeit in Israel befinden, sollen in Kürze zurück nach Deutschland geflogen werden. Wie die Universität auf PNN-Nachfrage mitteilte, stehe das International Office der Uni in engem Kontakt mit den Studierenden. Nähere Angaben zu den Studierenden wollte die Hochschule aus Rücksicht auf deren persönlichen Schutz nicht machen.