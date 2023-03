Nach Klage einer Gartensparte Gericht erklärt Rettungsumlage des Kleingartenverbandes VGS für ungültig

Eine vom Potsdamer Kleingartendachverband VGS im Jahr 2019 beschlossene Rettungsabgabe für seine Mitglieder hatte keine rechtliche Grundlage. Das hat das Oberlandesgericht in Brandenburg an der Havel bereits im vergangenen Sommer entschieden. Doch Kleingärtner, die nun ihr Geld von dem ohnehin in der Krise steckenden Kreisverband der Garten- und Siedlerfreunde zurückerstattet bekommen wollen, gehen derzeit leer aus.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden