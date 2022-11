Tagesspiegel Plus Nach Messermord in der Potsdamer Waldstadt : 14 Jahre Freiheitsstrafe – was der Richter bei der Urteilsverkündung sagte

Mit einem Küchenmesser hatte der Angeklagte seine Lebensgefährtin brutal ermordet und deren Tochter verletzt. Nun soll er in eine psychiatrische Klinik kommen.