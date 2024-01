Nach rechtem Treffen in Villa Adlon Neu Fahrlands Bürger beginnen mit der Aufarbeitung

Wegen der Schlagzeilen rund um das enthüllte Geheimtreffen rechter Aktivisten mit Politikern von AfD im Landhaus Adlon veranstaltet die Neu Fahrländer Ortsvorsteherin Carmen Klockow eine Bürgerversammlung für den sonst so beschaulichen Ortsteil. Das bestätigte sie den PNN am Donnerstag auf Anfrage. Das Treffen soll am kommenden Donnerstag ab 20 Uhr im Bürgerhaus am Kirchberg 51 stattfinden. „Wir wollen uns darüber aussprechen, wie wir, die Bürgerschaft Neu Fahrlands, mit den Vorgängen im Landhaus Adlon umgehen wollen.“ Anmelden kann man sich unter Carmen.Klockow@gmail.com, zuvor ist gegen 18 Uhr eine weitere Bürgerversammlung zur geplanten Tramtrasse nach Krampnitz geplant.