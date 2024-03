Nach Workshop wegen Weihnachtsmarkt-Zoff Neu-Ausschreibung für 2025 angedacht

Nur ausgewählte Gäste waren zur Gesprächsrunde am Sonntagabend im Potsdam Lab zugelassen, die Presse gehörte nicht dazu. Auch über die Details der Gespräche wurde Stillschweigen vereinbart, eigentlich. Das offenbar hochbrisante Thema des Nachmittags: Wie soll der Potsdamer Weihnachtsmarkt künftig aussehen?

Anwohner und anliegende Geschäftsleute hatten den „Blauen Lichterglanz“ zuletzt scharf kritisiert: Wegen mangelnder Festlichkeit, was Schmuck und Beleuchtung angeht, aber auch wegen des Monopolstatus der Betreiberfirma Coex. 290 Unterschriften von Menschen, die sich einen anderen Weihnachtsmarkt wünschen, hat Cafébetreiberin Julia von La Chevallerie inzwischen gesammelt. Im Potsdam Lab haben am Sonntag von der Stadt ausgewählte Interessensvertreter darüber diskutiert, was man ändern kann. Eines der Ergebnisse: 2025 soll der Weihnachtsmarkt offenbar ausgeschrieben werden, zumindest insofern die Stadtverordnetenversammlung mitzieht. Das war nach dem Treffen von Teilnehmenden zu erfahren.

In sechs Arbeitsgruppen haben die Workshopteilnehmer zu unterschiedlichen Fragen gearbeitet, wie zum Beispiel „Was macht einen guten Weihnachtsmarkt aus?“ oder „Für wen ist der Potsdamer Weihnachtsmarkt?“.

Mehr Platz in Brandenburger Straße gewünscht

Stefan Frerichs, Leiter der Wirtschaftsförderung Potsdam, zeigt sich nach den Workshops überrascht und optimistisch: „Wow, das hätte ich nicht erwartet: eine offene Gesprächsatmosphäre und vor allem: ein positives Bekenntnis für einen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt“, sagte er. „Viele wollen die Brandenburger Straße entzerren und eine Ausbreitung des Weihnachtsmarkts in die Seitenstraßen und auf den Bassinplatz“, sagt er.

Wir brauchen die Integration aller Gewerbetreibenden, keinen Kannibalismus. Mathias Wolf, Imbiss-Gastronom

Schwierig bleibe der Konflikt zwischen ortsansässigen Händlern und Schaustellern: Dass die Türen zu seinem Imbiss alle Jahre wieder von konkurrierenden Weihnachtsmarkt-Buden versperrt werden, stört Mathias Wolf, den Eigentümer von „Curry Wolf“, enorm: „Wir brauchen die Integration aller Gewerbetreibenden, keinen Kannibalismus“, sagt er. Von der AG Innenstadt, die den Weihnachtsmarkt alle Jahre wieder anmeldet, fühlt Wolf sich nicht vertreten.

Unzufriedenheit mit AG Innenstadt

„Die AG Innenstadt ist absolut nicht mehr repräsentativ“, sagt er. Er glaubt: Weil Mitglieder der Interessengruppe teils selbst Buden betrieben würden, ignoriere man die Interessen der ganzjährig anliegenden Geschäftsleute. Er könne sich gut vorstellen, „eine neue AG ins Leben zu rufen“, sagt er. „Wir maßen uns nicht an, das einzige Sprachrohr zu ein“, sagt Götz Friederich, Vorsitzender der AG Innenstadt, gegenüber den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) zu dieser Kritik. Die Stimmung bei den Workshops beschreibt er als „gut, konstruktiv, respektvoll“.

Dem Wunsch nach einem anderen Weihnachtsmarkt will die Wirtschaftsförderung offenbar nachkommen: Die Workshop-Ergebnisse sollen im April online zur Abstimmung gestellt werden, alle Potsdamerinnen und Potsdamer sollen abstimmen können, sagt Frerichs. Die Umfrageergebnisse will man am 7. Mai im Bauentwicklungsausschuss vorstellen, und, insofern die Stadtverordnetenversammlung (SVV) mitspielt, könne es für 2025 eine Ausschreibung geben. „Wir hoffen auf tolle Konzepte“, sagt Frerichs.

Für Friederich von der AG Innenstadt sei dies, mit Blick auf die Entscheidung der SVV, noch „ein Blick in die Glaskugel“. Skeptisch ist man auch bei Julia von La Chevallerie und ihren Mitstreitern: „Ich bin mal gespannt, wie lange die Online-Umfrage geöffnet sein wird, aber ja, das geht in die richtige Richtung“, sagt die Café-Betreiberin. Entscheidend sei aber auch, wer diese Ausschreibung durchführe. Wenn es nach von La Chevallerie, Wolf und anderen Gewerbetreibenden aus dem Umfeld der Brandenburger Straße geht, auf jeden Fall nicht die AG Innenstadt. Die hat, zumindest bei einigen Geschäftsleuten, offenbar jedes Vertrauen verspielt.