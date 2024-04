Nächster Halt Wiesenpark Neue Haltestelle für die Tram 92 in Potsdam

Die Fahrgäste der Tramlinie 92 können ab 22. April an einer weiteren Haltestelle aus- und einsteigen: Am Montag wird die neue Haltestelle Wiesenpark in Betrieb genommen, teilt der Verkehrsbetrieb in Potsdam (ViP) mit.

Sie liegt zwischen den Haltestellen Hannes-Meyer-Straße und Campus Fachhochschule im Bereich der Kiepenheuerallee/Horst-Bieneck-Straße. Die neue Haltestelle wird von der Linie 92 werktags im Zehn-Minuten-Takt angefahren, abends und am Wochenende alle 20 Minuten.

Mit der zusätzlichen Haltestelle soll die ÖPNV-Feinerschließung im Bornstedter Feld weiter verbessert werden, teilt der ViP mit. Zudem erhalte der Volkspark eine weitere attraktive ÖPNV-Anbindung auf der südlichen Seite.