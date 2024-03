Potsdamer Bahnhof Pirschheide Neuer Bahnsteig geht Ende April in Betrieb

Am 27. April um 4.13 Uhr soll es so weit sein: Dann hält am oberen Bahnsteig des Bahnhofs Pirschheide der erste Zug der Regionalbahnlinie 22 zum Flughafen BER. So steht es in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg. 23 Minuten dauert die Fahrt direkt ins Terminal. In der Gegenrichtung soll der erste Zug vom Flughafen über Golm zum Potsdamer Hauptbahnhof um 5.46 Uhr in Pirschheide ankommen.