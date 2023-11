Nauener Tor in Potsdam Café hat neuen Betreiber

Wechsel im Nauener Tor: Das Café im Flügel des Potsdamer Wahrzeichens hat einen neuen Betreiber. Für die Gäste hat sich dadurch zunächst nur wenig geändert, die Karte ist größtenteils die gleiche, auch die Preise sind stabil geblieben. Doch im Januar sollen die Räumlichkeiten umgebaut werden. „Wir haben schon ein bisschen gemütlicheres Mobiliar aufgestellt und einen kleinen Lunch eingeführt“, sagte Ingrid Klingenstein, Mitgeschäftsführerin der neuen Betreiberfirma.

Catering, Kantinen und Restaurants

Übernommen hat bereits im Mai die neu gegründete Firma Espressonisten Gastronomie im Nauener Tor GmbH. Gesellschafter des Unternehmens ist Gregor Widynski, der auch geschäftsführender Gesellschafter der Widynski & Roick GmbH ist. Das Gastrounternehmen mit Sitz in Potsdam betreibt unter anderem die Kantinen im Rathaus und im Landtag, Restaurants in mehreren Städten und bietet Schul- und Kitaessen an.

Delia und Patrick Großmann von den Espressonisten hatten das Café erst im Mai 2022 eröffnet. Aus persönlichen Gründen habe er die Location im Nauener Tor aufgegeben, sagte Patrick Großmann den PNN. Auch der Fachkräftemangel habe eine Rolle gespielt. Wie berichtet hatte Großmann das Café bereits nach der ersten Sommersaison für mehrere Monate schließen müssen, weil er nicht genug Personal hatte.

„Wir wollen das Café künftig im Winter auf jeden Fall offen halten“, sagte Klingenstein. Nur für die Umbauarbeiten werde voraussichtlich von 8. bis 20. Januar geschlossen. Verbunden bleiben die Espressonisten, die noch ein Ladengeschäft in der Gutenbergstraße betreiben, dennoch mit dem Nauener Tor – als Lieferant des Kaffees.