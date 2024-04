Tagesspiegel Plus Neapolitanische Pizza für Potsdam : Restaurant „Napule è“ eröffnet in der Innenstadt

Pizza essen wie in Neapel? In Potsdams City jetzt möglich. Am 23. April eröffnet Giorgio Cuccia, bekannt mit seiner „Piazza Toscana“ vom Griebnitzsee, seine neue Pizzeria in der Gutenbergstraße.