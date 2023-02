Neue Flagge am Potsdamer „Kreml“ Wieder Russland-Fahne auf ehemaligem Landtag

Am Sonntag waren auf dem ehemaligen Landtag in Potsdam weitere russische Farben zu sehen. An der Fahnenstange neben dem Turm wehte eine Flagge der Russländischen Föderation. Bereits am Freitag war wie berichtet eine solche Flagge auf dem Dach des Turms des Gebäudes angebracht, das wegen seiner Vergangenheit in der SED-Diktatur auch „Kreml“ genannt wird.

In den offenen Fensterbögen waren auch am Sonntag noch die russischen Farben Weiß, Blau und Rot zu sehen. Ebenso zwischen den Bögen spiegelverkehrt viermal das „Z“-Symbol in Weiß auf den roten Backsteinen. Darunter waren in Blau auch „V“-Symbole zu erkennen. Die lateinischen Buchstaben werden von Moskaus Truppen in ihrem Krieg gegen die Ukraine als taktische Zeichen genutzt.

Das „Z“ hat sich in Russland zu einem Symbol für die Unterstützung des Angriffskrieges entwickelt. In Deutschland kann die Verwendung strafbar sein, wenn es als rechtswidrige Unterstützung des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs gewertet wird.

Die Polizei ermittle wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung, hatte die Polizeidirektion West am Samstag der Nachrichtenagentur dpa mitgeteilt. Eigentümer ist die Sanus AG. Eine Anfrage der PNN zu den Vorfällen blieb unbeantwortet.

Zur Startseite