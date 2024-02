Neue Radwege für Golm und andere Stadtteile ADFC kritisiert fehlende Verbesserungen an Potsdamer Unfall-Hotspots

Das Rathaus setzt die Arbeit an dem von Betroffenen vielfach noch als mängelbehaftet kritisierten Radwegesystem in Potsdam fort. Jüngst präsentierte der städtische Fahrradbeauftragte Torsten von Einem im Verkehrsausschuss, welche Radwege in diesem Jahr neu gebaut werden – und wo sich Fahrräder künftig besser anschließen lassen.