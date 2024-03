Neues Flüchtlingsheim im Kirchsteigfeld Zahl der Bewohner abgespeckt, Eröffnungsdatum unklar

Das geplante Flüchtlingsheim in einem einstigen Gewerbebau am Kirchsteigfeld wird kleiner als geplant und kommt später. Das bestätigte die Stadtverwaltung in einer aktuellen Pressemitteilung. Demnach ist am Standort Eleonore-Prochaska-Straße 11 nun vorgesehen, rund 60 Plätze für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten zu schaffen. Noch vor wenigen Monaten war von rund 100 Plätzen die Rede.