Neues Gymnasium in Potsdam Schulleiter lädt zum zweiten Info-Abend

Das neue Gymnasium im Brunnenviertel an der Heinrich-Mann-Allee veranstaltet einen zweiten Informationsabend für Eltern, deren Kinder den Wechsel auf die Schule in Erwägung ziehen. Das hat der vom Landesbildungsministerium mit der Gründung beauftragte Schulleiter Tom Wagner auf der Internetseite des Gymnasiums bekannt gegeben. Die Veranstaltung findet am kommenden Montag (22. Januar) ab 18 Uhr im Oberstufenzentrum 2, Zum Jagenstein 26, Raum 324 statt. Anlass: Ein erster Infoabend war auf große Nachfrage getroffen.

Die noch im Bau befindliche Schule, die die Stadt von einem privaten Investor anmietet, soll zum neuen Schuljahr 2024/2025 öffnen. Geplant sind drei siebte Klassen mit jeweils 28 Schülern. Laut der Eigenbeschreibung der Schule soll unter anderem die Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik im besonderen Maße gefördert werden, „dass unsere Schüler*innen die Fähigkeiten erwerben, die für die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt erforderlich sind“. Informationen gibt es unter www.gymnasium-brunnenviertel.de. Die Gründung der Schule ist eine Reaktion auf die Platznot der weiterführenden Schulen.