Neues Restaurant in Potsdam-West „K zwo zwo“ bietet Mittagstisch und Dinner direkt am Wasser

Täglich ab 11.30 Uhr füllt sich das Restaurant an der Havel in Potsdam-West langsam. Bewohner des angrenzenden Johanniter-Quartiers, Touristen und Menschen aus der Nachbarschaft spazieren ins „K zwo zwo“ zum Mittag essen. Im März hat Robert Busse in der Kastanienallee 22, direkt an der Havel, eine weitere gastronomische Einrichtung seiner „Freundlich Catering GmbH“ eröffnet. 100 Plätze im rundum verglasten Gastraum und noch einmal 80 auf der großen Sonnenterrasse gehören dazu.