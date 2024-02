Niederschlagsbilanz für Potsdam „Die Dürre hat sich aufgelöst“

Riesige Pfützen auf Äckern und Wiesen: In und um Potsdam ist es derzeit unübersehbar nass. Der Februar ist erst zur Hälfte vorbei – doch es hat jetzt schon mehr geregnet, als in vielen Jahren im ganzen Monat. Mehr als 61 Liter Niederschlag pro Quadratmeter verzeichnete die Homepage Wetterkontor.de seit Monatsbeginn, das entspricht 170 Prozent des langjährigen Mittels.

Zwar war der Januarniederschlag ganz und gar durchschnittlich: Mit 45 Litern Regen pro Quadratmeter entsprach der erste Monat des Jahres 2024 nach Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beinahe auf den Punkt dem langjährigen Mittel. Doch er folgte auf das nasseste vierte Quartal in Potsdam seit mehr als 100 Jahren. Im Oktober, November und Dezember lagen die Niederschlagsmengen mit jeweils zwischen 90 und 121 Litern pro Quadratmeter sehr deutlich über dem langjährigen Mittel. Die Regenmenge war in allen drei Monaten mehr als doppelt so hoch als der 30-jährige Mittelwert.

Nach fünf von Trockenheit geprägten Jahren ist das für Potsdams und Brandenburgs Böden eine sehr gute Nachricht: „Die Dürre hat sich aufgelöst“, sagt Andreas Marx, Leiter des Dürremonitors am Helmholz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) mit Sitz in Leipzig. Noch Anfang Dezember herrschte in der Region eine paradoxe Situation: Zwar waren die oberen 60 Zentimeter des Bodens so nass wie statistisch gesehen nur alle fünf Jahre. Doch in tieferen Bodenschichten war es immer noch deutlich zu trocken. Der Dürremonitor, der den Gesamtboden bis 1,80 Meter Tiefe über einen Zeitraum von 30 Tagen betrachtet, zeichnete noch mehrere Gebiete in dunkelrot – also extreme Dürre.

Der Wasserhaushalt ist in der Region Potsdam wieder einigermaßen in Ordnung. Andreas Marx, Leiter des Dürremonitors

Rund zweieinhalb Monate später hat sich die Lage auch in tieferen Bodenschichten deutlich verbessert. Auf der Dürrekarte sind in Brandenburg nur noch einzelne Stellen in Gelb und damit als zu trocken markiert. „Nach fünf Jahren permanenter Dürre hat sich die Situation normalisiert“, sagt Marx. „Der Wasserhaushalt ist in der Region Potsdam wieder einigermaßen in Ordnung.“ Allerdings sei der Boden gerade erst aus der Dürre heraus, „es gibt noch keinen Puffer“.

Die teils seit Wochen stehenden metergroßen Pfützen auf den Wiesen in und um Potsdam erklärt Marx mit der langsamen Versickerung. Das Wasser sammle sich in Kuhlen im Boden, darunter sei häufig eine Bodenschicht mit hohem Tonanteil. Gerade wenn der Oberboden schon sehr nass sei, dringe das Wasser nur langsam in tiefere Schichten ein. Deshalb passiere im Moment kaum etwas: Die Pflanzen saugten in dieser Jahreszeit nur wenig Feuchtigkeit ein, es versickere und verdunste nur wenig.

Warnung vor Hochwasser

Die Niederschläge haben auch Folgen für die Pegelstände. So warnt das Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU) auch für Potsdam vor Hochwasser. „Die Wasserstände in der Unteren Havel steigen seit Dienstag, 6. Februar 2024 stetig an“, heißt es in der Warnung. Zusätzlich komme es im Mündungsbereich der Havel zu Rückstaueffekten durch den hohen Wasserstand in der Elbe.

Auch die Nuthe führt deutlich mehr Wasser als im Mittel der Jahre 2010 bis 2020. Mit am Donnerstag 2,57 Metern liegt der Pegel an der Messstelle Babelsberg-Drewitz laut Pegelportal des Landes 27 Zentimeter über dem Mittelwert von 2,30 Metern. Eine Hochwasserwarnung gibt es hier aber nicht.

Doch auch wenn der Boden in etwas tieferen Schichten in großen Teilen nicht mehr zu trocken ist, gibt es noch keine komplette Entwarnung für den Wasserhaushalt in der Region. „Das Grundwasser hat in Brandenburg noch nicht den Normalzustand erreicht“, macht Marx klar. Zwar erhole sich auch das Grundwasser, aber nicht so schnell. Ideal wäre in den kommenden Wochen laut dem Forscher ein Wetter, von dem die meisten im Frühling wohl eher nicht träumen: nicht zu warm und regelmäßiger Niederschlag bis in den April.