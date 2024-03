Niemand verletzt Auto stößt in Potsdam mit Tram zusammen

In Potsdam-West ist am Montagmorgen ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 41 Jahre alte Autofahrer gegen 7.35 Uhr in der Zeppelinstraße den Vorrang der Straßenbahn offenbar nicht beachtet.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Allerdings war der Wagen des 41-Jährigen nach der Kollision nicht mehr fahrtüchtig. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf.