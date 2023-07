Niemand verletzt Blitz schlägt in Potsdamer Wohnhaus ein

Greller Schreck zum Wochenstart: In der Potsdamer Rembrandtstraße ist am Montagmorgen ein Blitz in ein Wohnhaus eingeschlagen. Daraufhin eilte die Feuerwehr in die Berliner Vorstadt. Dort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. „Am Haus wurde kein Schaden festgestellt“, sagte ein Sprecher auf PNN-Nachfrage. Es sei auch niemand verletzt worden.

Zuvor hatte die Feuerwehr auf Twitter über den Blitzeinschlag informiert. Weitere wetterbedingte Einsätze wurden nicht gemeldet. Am Montagmorgen kam es in Potsdam und Umgebung zu einem kurzen Gewitter.