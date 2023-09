Nur noch Oberbürgermeister in Potsdam Schubert zieht sich aus SPD-Landesvorstand zurück

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hegt derzeit keine landespolitischen Ambitionen mehr: Er zieht sich aus dem Vorstand der brandenburgischen SPD zurück und kandidiert dort nicht mehr. In einem Brief an seine Parteifreunde, der den PNN vorliegt, begründet Schubert den Abschied aus dem SPD-Landesvorstand nach mehr als 14 Jahren Mitarbeit unter anderem mit fehlender Zeit. Auch wegen der aktuellen Schwierigkeiten in Potsdam wolle er den „Fokus noch konsequenter auf die kommunale Ebene und meine Aufgaben als Oberbürgermeister legen“. Seine erste Verantwortung gelte den Potsdamerinnen und Potsdamern, so Schubert.