Polizei sucht nach Tätern Ermittlungen nach mehreren Einbrüchen in Potsdam

Die Polizei sucht nach Jugendlichen, die in der Nacht zum Sonntag versucht haben, mit einem Hammer das Schaufenster eines Ladens in der Lindenstraße einzuschlagen. Wie die Polizei mitteilte, habe ein 59 Jahre alter Zeuge die Jugendlichen gegen 2 Uhr in die Flucht geschlagen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei in der Nähe des Tatorts blieben aber erfolglos.

Noch zwei weitere Einbrüche meldete die Polizei am Sonntag für Potsdam. Demnach wurde am Samstag zwischen 11.30 und 20.15 in ein Einfamilienhaus in der Teltower Vorstadt eingebrochen, hier stahlen die unbekannten Täter Digitaltechnik. Bereits am Freitagabend war ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Drewitz gemeldet worden, dort wurde ein Fenster aufgebrochen. Die Täter stahlen „diverse Wertsachen“, so die Polizei.

