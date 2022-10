Polizeibericht für Potsdam Ein Einbruch und ein betrunkener Radler

Einbruch in ein Restaurant in der Innenstadt

In der Nacht zu Donnerstag sind Unbekannte in ein Restaurant in der Potsdamer Innenstadt eingebrochen. Nach Angaben der Polizei wurden Computertechnik, Bargeld und Spirituosen gestohlen. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren, die Polizei nahm eine Anzeige auf.

Betrunkener Radfahrer erwischt

Einen alkoholisierten Radfahrer hat die Polizei in der Nacht zu Freitag am Kanal aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten hielten den 18-Jährigen gegen 4.30 Uhr an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und durfte nicht weiterfahren.

Zur Startseite