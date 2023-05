Polizeibericht für Potsdam Mit drei Promille vom E-Scooter gestürzt

Die Polizei hat am Wochenende gleich mehrere alkoholisierte Personen im Straßenverkehr erwischt. Ein 26-Jähriger stürzte in der Nacht zu Samstag gegen 1.30 in der Schopenhauerstraße volltrunken mit seinem E-Scooter neben einem Streifenwagen. Ein Atemalkoholtest ergab 3,09 Promille. Der Mann blieb unverletzt. Kurz vor Mitternacht wollte die Polizei am Hans-Marchwitzka-Ring einen schwankenden Radfahrer kontrollieren. Dieser trat und schlug nach den Beamten und beleidigte diese. Er pustete sich auf 1,62 Promille.

Alkohol am Steuer

Bei Kontrollen zogen die Beamten in der Nacht zu Sonntag zudem einen 77-Jährigen mit 0,79 Promille aus dem Verkehr, eine 47-Jährige war mit 1,3 Promille unterwegs und ein 45-Jähriger wurde auf 1,18 Promille getestet. Alle Autofahrer müssen mindestens mit Bußgeldern rechnen.

Am Samstag rückte die Polizei zudem zur Kleingartenanlage Krähenbusch in Potsdam-West aus. In der Nacht hatten Unbekannte insgesamt 19 Gartenlauben aufgebrochen. Gestohlen wurden vor allem Stromkabel.