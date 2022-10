Polizeieinsatz in Potsdam Mann schießt vor Wohnhaus am Bahnhof

In der Nähe des Potsdamer Hauptbahnhofs hat ein Mann vor einem Wohnhaus an der Straße Zum Wasserturm mit einer Schreckschusswaffe um sich geschossen. Anwohner alarmierten deshalb am Freitagabend gegen 21.30 Uhr die Polizei, wie die Behörde am Montag mitteilte. Polizeibeamte konnten die Wohnung des Verdächtigen ausfindig machen und den Täter dort feststellen, hieß es weiter.

Neben der Schreckschusswaffe seien „mehrere Hundert Schuss Munition“ sowie Betäubungsmittel in der Wohnung des Mannes gefunden und beschlagnahmt worden. Weil der Täter mit der Beschlagnahmung nicht einverstanden gewesen sei, habe er die Polizeibeamten beleidigt. Gegen ihn würden nun mehrere Strafanzeigen gestellt.

