Polizeierfolg am Potsdamer Hauptbahnhof Videoüberwachung wird mutmaßlichem Fahrraddieb zum Verhängnis

Einen mutmaßlichen Fahrraddieb haben Beamte der Polizeiinspektion Potsdam in der Nacht zu Samstag am Hauptbahnhof stellen können.

Mithilfe der Videoüberwachung rund um den Hauptbahnhof hatten Polizisten einen Mann beobachten können, wie er von einem dort abgestellten Fahrrad den Vorderreifen abmontierte. Unweit des Hauptbahnhofs stellten alarmierte Polizisten den Mann, der zu jenem Zeitpunkt gleich zwei Vorderräder dabei hatte.

Da er des Diebstahls am Hauptbahnhof mittels Videobildern zweifelsfrei überführt war, gab er schließlich auch zu, den zweiten Reifen an einem abgestellten Rad am Bahnhof Charlottenhof abmontiert zu haben. Nachdem beide Reifen wieder an die Räder montiert waren, wurde der 27-jährige Tatverdächtige erkennungsdienstlich behandelt und schließlich wieder entlassen. Für beide Diebstähle wurden Strafanzeigen gestellt.