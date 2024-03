Potsdam 1933 Als Nazis die Innenstadt stürmten

Die Schaufenster sind eingeschlagen, die Bücher in der Auslage teils zerfleddert: Es sind die sichtbaren Ergebnisse einer folgenschweren Nacht, die die „Chronik der Heimat“, eine Beilage der SPD-Tageszeitung „Potsdamer Volksblatt“, am 14. Februar 1933 auf der Titelseite zeigt. „Hitler-Geist von Potsdam“ steht in großen Lettern über den Fotos.

Kaputt gegangen ist in jener Nacht viel mehr als nur Glas: das Vertrauen in Rechtsstaatlichkeit, die sich unter den neuen Machthabern rasch als Illusion erweist. Ein rasender Nazi-Mob von rund 200 Mann, der nach einer missglückten Störaktion für eine SPD-Wahlkampfveranstaltung in der Innenstadt randaliert, lässt die Polizei an ihre Grenzen kommen. „Die alte Ordnung und die neue Ordnung stoßen aufeinander“, fasst es Werner Treß, der Vizedirektor des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien der Universität Potsdam, zusammen.

Der Audiowalk Der Audiowalk Potsdam im Rahmen des Projektes „Brandenburg ‘33 – Erinnern vor Ort“ ist ab dem 21. März auf der Webseite brandenburg-33.de abrufbar. An sieben Stationen in der Innenstadt können Informationen zu den jeweiligen Gebäuden und Ereignissen im Jahr 1933 angehört werden. Die Internetseite versammelt mehr als 200 lokale Ereignisse aus ganz Brandenburg. Es handelt sich um ein Projekt des Aktionsbündnis Brandenburg gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Rassismus.

Treß hat sich für einen Audiowalk zur Potsdamer Lokalgeschichte im Jahr der NS-„Machtergreifung“ 1933 im Auftrag des Aktionsbündnisses Brandenburg genauer mit Ereignissen wie den bisher wenig bekannten Nazi-Ausschreitungen vom 13. Februar beschäftigt. Ab dem 21.03. ist der Audiowalk auf brandenburg-33.de abrufbar.

Der Historiker Werner Treß, stellvertretender Direktor des Moses Mendelssohn Zentrums, hat die Texte für den Audiowalk geschrieben. © Andreas Klaer

Der Rundgang führt zu sieben Orten in der Innenstadt: Beginnend am Landtagsschloss, in dessen Vorgängerbau die Stadtverordneten bis zu ihrer vorerst letzten Sitzung am 29. Dezember 1933 tagten, über die Friedrich-Ebert-Straße 112, wo an der ehemaligen Kanzlei der Rechtsanwälte Ludwig Levy und Hans Hopp an die Entrechtung jüdischer Juristen erinnert wird, den Bassinplatz als Ort der Potsdamer Bücherverbrennung bis zum Garnisonkirchenturm als Schauplatz des „Tag von Potsdam“ am 21. März 1933.

Mehr zum Überfall vom 13. Februar erfährt man am Eckhaus Brandenburger Straße/Dortustraße, wo heute der Literaturladen Wist sitzt: Das Haus gehörte damals dem Anwalt und Lokalpolitiker Ludwig Levy. Dort hatten das „Potsdamer Volksblatt“ und die Potsdamer SPD ihren Sitz, im Erdgeschoss wurden Bücher verkauft.

Zeitungsbericht nach den Nazi-Ausschreitungen in der Potsdamer Innenstadt in der Nacht auf den 14. Februar 1933. © Repro/Werner Treß/MMZ

22.35 Uhr in der besagten Nacht erreichte die Polizei ein Notruf von dort. Ein Mob belagere das Haus, die Scheiben seien eingeschlagen, Schüsse gefallen. Die Polizei wird drei Männer festnehmen.

Angefangen hatte es 20 Uhr in der Hegelallee: Im Konzerthaus fand eine SPD-Veranstaltung mit dem Landtagsabgeordneten Erich Kuttner statt. Die SA will die Teilnahme des jüdischstämmigen Politikers vereiteln, seine „Karre umwerfen“, wie SA-Mann Willi Ruckdeschel erklärte. Die Nazis rufen Parolen wie „Deutschland erwache, Juda verrecke!“. Die Polizei kann die Menge mit massivem Schlagstockeinsatz zurückdrängen. „Dann haben die Nazis die Innenstadt gestürmt“, beschreibt Werner Treß die Ereignisse. In Gruppen aufgeteilt randalieren sie Geschäfte jüdischer Eigentümer, bedrohen Gäste im SPD-Lokal in der Lindenstraße und die Redaktion des „Potsdamer Volksblattes“.

Im Eckhaus Brandenburger Straße/Dortustraße hatten 1933 das „Potsdamer Volksblatt“ und die Potsdamer SPD ihren Sitz, auch Bücher wurden dort verkauft. © Andreas Klaer

„So etwa wird es im Dritten Reich aussehen“, steht tags darauf in der Zeitung: „Eine Nacht hat gezeigt, dass der politische Terror auch in Potsdam einsetzen soll. Der Geist von Potsdam ruht nicht. Die Träger dieses Vandalentums sind im gegenwärtigen Augenblick die Nazis. Wir werden uns zu wehren wissen.“

Das Versprechen kann die Redaktion nicht einlösen. Neun Tage nach dem Angriff hebt der kommissarische preußische Innenminister Hermann Göring die Nazi-Schlägertruppen SA, SS und Stahlhelm in den Status einer Hilfspolizei. Eine weitere Potsdamer SPD-Veranstaltung am 17. Februar wird verboten. Der Potsdamer Polizeipräsident wird ausgetauscht. Das Volksblatt muss sein Erscheinen Ende Februar einstellen. Erich Kuttner wird 1942 im KZ Mauthausen ermordet.